Real Madrid, Ancelotti: "Kane? Non parlo del Tottenham"

Il tecnico italiano ha parlato del mercato dei Blancos

04-06-2023 12:02

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza su ciò che sarà il futuro del Real Madrid. Con Benzema vicino alla cessione la priorità è quello di rinforzare l’attacco con Harry Kane. Secondo quanto riportato da The Athletic, il tecnico italiano avrebbe avuto un incontro con la dirigenza per acquisire le prestazioni del giocatore del Tottenham. “Non parlerò del futuro della squadra. Kane è un grande giocatore, ma appartiene al Tottenham”, le parole del tecnico.