Real Madrid: Zidane non recupera Hazard

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha diramato la lista dei convocati per il Clasico di domani. In caso di tre punti, le merengues scavalcherebbero di un punto proprio il Barcellona di Koeman, andando ad appaiare (almeno per una notte) l’Atletio di Simeone.

Solo 19 i giocatori presenti. Assenti gli infortunati Ramos, Hazard, Carvajal e Varane:

PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube

DIFENSORI: Militao, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

ATTACCANTI: Benzema, Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius, Mariano Diaz, Rodrygo

OMNISPORT | 09-04-2021 15:27