Red Bull, Marko: “Honda non lascia, continuerà fino al 2025”

28-01-2022 13:23

La Honda resterà come motorista in Formula 1. Nessun addio dunque da parte della casa nipponica che rimarrà al fianco della Red Bull, e dell’Alpha Tauri, con cui si è laureata campione del mondo grazie a Max Verstappen.

La notizia è stata data da Helmut Marko felice di poter continuare il matrimonio con la casa giapponese: uno scenario assolutamente impensabile fino a qualche settimana fa. Ora invece si registra un passo indietro importante per i giapponesi che continueranno a marchiare i motori fino al 2025.

“Abbiamo trovato una soluzione completamente diversa da quella originaria – ha dichiarato Marko, intervistato dalla rivista Autorevue – I motori saranno prodotti in Giappone fino al 2025. Ciò significa che i diritti e tutte queste cose rimarranno ai giapponesi. Inizialmente era previsto che avrebbero prodotto i nostri motori solo per il 2022. Ora è stato deciso che continueranno fino al 2025, è ovviamente un enorme vantaggio per noi. Dobbiamo solo effettuare solo delle regolazioni.

“L’impianto entrerà in piena attività a maggio/giugno. La decisione finale di farlo da soli era subordinata al congelamento di tutto. Perché altrimenti non avremmo avuto possibilità con questa cosa complessa”.

