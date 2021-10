Red Bull, Marko preoccupato dalla velocità della Mercedes

Red Bull preoccupata per la velocità messa in mostra dalla Mercedes nel corso del Gp di Turchia. Il dirigente Helmut Marko non ha nascosto lo stupore: “Sembrava che la Mercedes corresse con il DRS aperto, dovremo cercare di massimizzare a livello telaistico tutto ciò che è in nostro potere per cercare di compensare quest’improvvisa velocità della Mercedes”, le parole a racingnews365com.

Anche il team principal team Horner suona l’allarme: “Non abbiamo strumenti per avvicinare una velocità di punta simile. Nella prima parte di stagione con un alettone posteriore più scarico potevamo avvicinarci, adesso è impossibile”.

OMNISPORT | 11-10-2021 11:20