Reinhold Messner e Diane: "Ecco perché ho deciso di sposarmi"

Reinhold Messner aveva deciso che con Diane sarebbe stata un’unione forte, intrinseca e densa di significati nel loro quotidiano da quando il loro incontro si è tramutato in una relazione, addirittura nel matrimonio appena celebrato.

E’ trascorsa appena una settimana dal loro matrimonio, ma quanto si è acceso sul loro progetto di vita insieme ha un respiro che si amplifica con il tempo degli obiettivi, delle riflessioni, del desiderio di riuscire a mantenere salda l’unione con la natura, la montagna e l’alpinismo. Messner ha sposato, con una cerimonia riservatissima a Castelbello, Diane Schumacher, manager lussemburghese di 41 anni.

Durante la ‘Final expedition’, la spedizione finale, Messner interverrà “per l’ultima volta nelle città più importanti in tutto il mondo”.

Nel frattempo, questo sabato, riapriranno i suoi musei della montagna.

L’incontro con Diane, sua terza moglie, d’altronde è avvenuto in montagna – neanche a dirlo -, ma in un luogo di forte valenza simbolica.

Reinhold Messner ha conosciuto così Diane Schumacher, lussemburghese: le ha chiesto il numero di telefono e da questo gesto naturalissimo e ormai quasi desueto è partito tutto. Sono affiatati, uniti nel lavoro e negli obiettivi comuni: un intreccio vigoroso di vita, il loro, che trascende le convenzioni comuni, comprese quelle anagrafiche.

Come ha raccontato lei al Corriere, impiegata dell’azienda delle poste e comunicazioni locale Post Luxembourg, la situazione era alquanto complicata: sposata, con un figlio adolescente. Tutta una vita da rifare. E così è stato.

“A gennaio dello scorso anno abbiamo fondato insieme The Messner Mountain Heritage una società che sta pianificando la “spedizione finale”, un ultimo tour mondiale dal vivo in cui Reinhold spiegherà cos’è l’alpinismo tradizionale. Con l’Mmh sosterremo anche i musei della montagna in tutto il mondo: adesso sta per esserne completato uno in Nepal“, aveva dichiarato.