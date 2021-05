Reinhold Messner si risposa a 77 anni con Diane Schumacher

L’eccezionalità, se si parla di Reinhold Messner, è un concetto quasi effimero. Per l’uomo che ha sfidato i limiti, li ha varcati con il coraggio di chi vive una perenne sfida con quell’io che silenziosamente si insinua a propone – di continuo – nuovi obiettivi non vi è nulla di imprevedibile che non sappia affrontare. La notizia e la relativa intervista, che gode di una risonanza amplificata, rilasciata al Corriere della Sera, vede prossimo a nozze l’alpinista più celebre, più noto e anche tra i più leali e coraggiosi che l’Italia abbia mai avuto. Messner è pronto a sposare Diane Schumacher, 41 anni, una carriera avviata e indubbia personalità.

L’incontro tra Messner e la futura moglie Diane Schumacher

Il loro incontro è avvenuto in montagna – neanche a dirlo – ma in un luogo di forte valenza simbolica.

“E’ stata una cosa molto romantica, sul ponte del Castello di Brunico, all’ingresso del mio museo”.

Succedeva tre anni e mezzo fa, quando la lunga relazione con la sua seconda moglie era pressoché conclusa. Adesso che stanno per sposarsi — le pubblicazioni sono state affisse alla bacheca del Comune di Castelbello-Ciardes, nella Val Venosta — raggiunto telefonicamente dal Corriere, svela un lato inedito:

“L’idea del matrimonio nasce dal fatto che siamo innamorati, che desideriamo stare insieme, dal senso di responsabilità. E poi ero stufo di presentarla come la mia amica, compagna… Adesso sarà “mia moglie””.

Reinhold Messner ha conosciuto così Diane Schumacher, lussemburghese, le ha chiesto il numero di telefono e da questo gesto naturalissimo e ormai quasi desueto è partito tutto. Sono affiatati, uniti nel lavoro e negli obiettivi comuni: un intreccio vigoroso di vita, il loro che trascende le convenzioni comuni, comprese quelle anagrafiche.

Chi è Diane Schumacher, manager e futura consorte di Messner

Come racconta lei, impiegata dell’azienda delle poste e comunicazioni locale Post Luxembourg, la situazione era alquanto complicata: sposata, con un figlio adolescente. Tutta una vita da rifare. E così è stato.

“A gennaio dello scorso anno abbiamo fondato insieme The Messner Mountain Heritage una società che sta pianificando la “spedizione finale”, un ultimo tour mondiale dal vivo in cui Reinhold spiegherà cos’è l’alpinismo tradizionale. Con l’Mmh sosterremo anche i musei della montagna in tutto il mondo: adesso sta per esserne completato uno in Nepal”, ha dichiarato al Corriere.

Reinhold Messner: le relazioni e i matrimoni

Presto saranno sposati. Per l’uomo degli Ottomila, che si appresta a compiere 77 anni, saranno le terze nozze: la prima volta è stata con Uschi Demeter. Entrambi giovani, rimasero insieme fino al 1977: dopo cinque anni la loro unione finì. Mentre con la seconda compagna Sabine Stehle, divenuta poi sua moglie dalla quale ha avuto tre figli. Con quest’ultima la storia si è conclusa nel 2019.

VIRGILIO SPORT | 13-05-2021 13:49