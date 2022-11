Reja soddisfatto del secondo tempo: "Meritavamo un altro gol"

17-11-2022 08:44

Edy Reja analizza la buona gara offerta nel secondo tempo dai suoi ragazzi: “Ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo creato di più e meritavamo almeno un altro gol, la prestazione della ripresa è stata però buona: siamo mancati nella rifinitura e nella conclusione. Contro l’Armenia darò spazio ai giovani, devono acquisire esperienza per le gare importanti: il materiale c’è, bisogna lavorarci. Broja ha preso una botta, ha un bel gonfiore alla caviglia: valuteremo domani col medico, ma credo non sia niente di grave”.

Dall’altra sponda della riva vede così l’Italia: “Trovare gli stimoli per loro era difficile, ma dal punto di vista tattico ci sono state belle innovazioni, Bastoni ci ha messo in difficoltà nel primo tempo e tra i difensori e i mediani c’era spazio e quindi i loro attaccanti potevano inserirsi, mentre nella ripresa abbiamo accorciato e pressato alto. E’ una vita che non creavamo tutte queste palle – gol. Bisogna vedere come sviluppare questo 3-4-3 con squadre che hanno più qualità, perché con due mediani sei meno protetto rispetto al 3-5-2”.