Rigore alla Juventus: putiferio sul web

Solo all’ultimo minuto di recupero la Juventus ha avuto la meglio su un grintoso Genoa. Ma per farlo ha avuto bisogno di un calcio di rigore concesso in extremis per fallo subito da Cristiano Ronaldo. Non c’è penalty per la Juve che passi inosservato specie se decisivo, dato in pieno recupero e con più di qualche dubbio sull’effettivo tocco di Sanabria sulla gamba di Cr7. Ed è ovvio che i social si sono scatenati tra provocazioni, imprecazioni e sfottò.

Una Cassata dopo l’altra – Già aveva fatto sorgere qualche protesta del mondo “antijuventino” il secondo giallo, quindi espulsione, per Cassata reo di aver fatto un fallo non cattivissimo su Dybala in una zona neutra del campo. Ma poi il carico da undici è arrivato nel finale, in pieno recupero, quando Ronaldo, dopo essersi visto annullare un gol in fuorigioco (comunque netto), al 96′ ha puntato e saltato Sanabria in area, salvo poi cadere per terra a quello a causa di quello che è sembrato un minimo tocco da parte del giocatore genoano. Rigore per l’arbitro Giua con il Var che non si oppone alla decisione.

Il resto è storia e mentre Cr7 trafigge Radu e la Juve torna in testa alla classifica la protesta corre sulla rete. Questi solo alcuni dei tweet o post che hanno commentato la decisione arbitrale, che unita alle proteste zona Napoli per il pari dell’Atalanta dopo un rigore non concesso a Llorente, hanno fatto esplodere la rete. “Ladri!!! Uno scandalo genoa in 10 per metà partita per niente e rigore inesistente su simulazione pazzesco. Arbitro cane maledetto”. La parola più diffuso è appunto ‘ladri’ e ‘complotto’. “Sono schifata dal finale prevedibile perché questi devono vincere e stare per forza in testa….. Come i pidocchi”; “Con il Var queste situazioni hanno una sola spiegazione. Malafede. Calciopoli non è mai finita”. E si sprecano meme e sfottò inneggiando alla classica Banda Bassotti…

E poi ci sono gli juventini che invece godono, anche e forse di più nel vincere in questo modo pensando al fegato amaro degli altri: “abbiamo fatto cagare. ma immaginare ora la faccia degli interisti che ci hanno sperato fino all’ultimo è bellissimo”; “C’avevate creduto eh?! Ma Ronaldo gioca con la Juve, che vince 10 contro 10”; “E mentre pregustavate il primo posto”: “Non oso immaginare le polemiche per questa vittoria, però chi se ne frega, prendiamoci questi 3 punti e andiamo avanti, prestazione comunque imbarazzante”.

SPORTEVAI | 30-10-2019 23:07