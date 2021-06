Rimonta Islanders, Tampa Bay è costretta alla bella

Spettacolo era annunciato al Nassau Coliseum e le attese non sono state tradite.

Servirà infatti la bella per conoscere il nome della prima finalista della Stanley Cup 2021, dopo che i New York Islanders sono riusciti a impattare sul 3-3 la serie contro i Tampa Bay Lightining.

La squadra di Troetz aveva un solo risultato per restare in corsa e il successo è arrivato dopo i supplementari. A firmarlo un gol di Anthony Beauvillier, capace di concretizzare una rimonta che sembrava impossibile.

I campioni in carica erano infatti avanti per 2-0 dopo 12 minuti del secondo periodo grazie alle reti di Brayden Point e Anthony Cirelli. Jordan Eberle e Scott Mayfield a cavallo di secondo e terzo periodo hanno impattato, poi la rete decisiva in avvio di supplementari.

Duro colpo per la squadra di Cooper, che avrà comunque il favore del fattore campo nel match decisivo nel quale Tampa Bay cercherà di conquistare la seconda finale consecutiva.

