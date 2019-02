Rimonta Perugia: arriva il bis in Coppa Italia

Perugia per il secondo anno di fila vince la Coppa Italia di pallavolo, battendo ancora una volta la Lube Civitanova per cui questa sfida si sta sempre più tramutando in un incantesimo.

I marchigiani si aggiudicano infatti i primi due set e accarezzano a lungo la vittoria, portandosi addirittura sul 19-17 nel quarto set. La Sir riesce però a reagire e porta la sfida fino al tiebreak. A quel punto è Leon a trovare il punto decisivo, quello che regala ancora una volta il trofeo agli umbri dopo una vera e propria maratona (21-25, 21-25, 26-24, 25-23, 15-13 il punteggio finale).

SPORTAL.IT | 10-02-2019 23:20