Rimonte complicate in Champions League

Ricordato che non si applica più la regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta, vi proponiamo le nostre previsioni relative alle prime 4 gare di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League.

Omonia Nicosia-Dinamo Zagabria (martedì ore 17:00)

Grazie al 2-0 piazzato all’andata, la Dinamo Zagabria affronta con fiducia la trasferta a Cipro: per eliminare l’Omonia Nicosia e accedere al terzo turno preliminare di Champions League, ai campioni di Croazia può bastare una sconfitta di misura.

Pronostico

A disposizione del tecnico norvegese Henning Berg c’è un gruppo interessante ma la Dinamo Zagabria ha tutte le carte in regola per rimanere in corsa: scegliamo il pareggio.

Flora-Legia Varsavia (martedì ore 18:00)

Grazie al 2-1 (con gol partita segnato in pieno recupero) dell’andata, il Legia Varsavia affronta con fiducia la trasferta in Estonia: per eliminare il Flora, ai campioni di Polonia può bastare un pareggio.

Pronostico

Il Flora è una bella squadra ma secondo noi sarà il Legia a sfidare la vincente di Dinamo Zagabria-Omonia: scegliamo il pareggio.

HJK-Malmö FF (martedì ore 18:00)

Grazie al 2-1 piazzato all’andata, il Malmö FF affronta con fiducia la trasferta in Finlandia: per eliminare l’HJK, ai campioni di Svezia può bastare un pareggio.

Pronostico

Primo della classe in Veikkausliiga, l’HJK gioca un calcio interessante; nonostante questo, puntiamo sul bis dell’undici allenato dall’ex milanista Tomasson.

Zalgiris-Ferencvaros (martedì ore 19:00)

Grazie al 2-0 piazzato all’andata, il Ferencvaros affronta con fiducia la trasferta in Lituania: per eliminare lo Zalgiris, ai campioni d’Ungheria (che la scorsa settimana hanno anche sprecato un rigore) può bastare una sconfitta di misura.

Pronostico

Lo Zalgiris ha grinta da vendere ma noi puntiamo sul bis dei ragazzi dell’austriaco Stoger.

