Rinascita e nuova fiducia per Lorenzo Sonego

10-10-2022 12:40

Farà il suo esordio domani mattina Lorenzo Sonego all’UniCredit Firenze Open, quando affronterà lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, numero 74 al mondo: obiettivo regalarsi e offrire al pubblico toscano un derby con Musetti, al secondo turno.

Fino ad oggi la stagione di SOnego è stata piuttosto discontinua: partito a gennaio nella posizione numero 27, in questo momento il nativo di Torino è scivolato al 51° posto del ranking ATP. Grazie al successo colto a Metz, Sonego ha rimesso in piedi la stagione, rappresentando un vero e proprio cambio di passo per l’azzurro: “La prima parte della stagione non era stata molto positiva, tornare a vincere un torneo ATP, il mio terzo in carriera su cinque finali disputate, mi ha ridato morale e fiducia”.

“La mia superficie è il rosso, ma solo perché è su quello che ho iniziato e vi ho giocato di più. Ma nel tennis di oggi se vuoi puntare in alto devi adattarti a tutto”.

Successi che non fermano la voglia di migliorare del tennista torinese: “Non c’è mai un punto di arrivo, deve esserci sempre la voglia di imparare qualcosa in più. So di avere ancora margini ma per riuscirci occorre tanto lavoro”. E proprio il titolo di Metz potrebbe far scattare la scintilla per un grande prestazione anche in terra fiorentina: “Arrivo nel mio momento migliore e con la convinzione di poter far bene. Ma sarà dura, ci sono molti giocatori di alta classifica, italiani compresi, Berrettini, Musetti ma non solo loro. Peccato per Sinner, quell’infortunio non ci voleva.”

Queste le parole di Lorenzo SOnego rilasciate alla Nazione nella consueta conferenza stampa per torneo.