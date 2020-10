Roberto Burioni fulmina Cristiano Ronaldo: la replica è esemplare

La decisione da parte di Cristiano Ronaldo di pubblicare la foto, accompagnata da un commento più che provocatorio in questa fase della pandemia, ha generato un ginepraio inevitabile considerata la natura della scelta dal campione portoghese della Juventus. “Mi sento bene e sono in forma: forza Juve fino alla fine!”, ha comunicato ai suoi followers. Nulla di polemico, fin qui. A generare critiche e a scuotere i social, è stato però un commento successivo: “I tamponi sono una str*****a”, ha scritto l’attaccante bianconero che è risultato ancora positivo.

La risposta di Roberto Burioni a CR7: il tweet ironico

CR7 ha dichiarato di sentirsi bene, nonostante il tampone abbia evidenziato la sua positività al Covid e, de facto, bloccato il suo rientro nel match contro il Barcellona (che ha sconfitto la Juventus). Che cosa intendesse sostenere poi con quel commento incriminato Ronaldo non è dato saperlo, ma poco conta secondo il prof. Roberto Burioni. Il noto virologo non ha trattenuto l’ironia, per ribadire quanto asserisce in ogni sede in merito alla pandemia prodotta dal coronavirus in corso e al ricorso ai tamponi:

“Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti”, il tweet pubblicato dal virologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Il commento rimosso di Cristiano Ronaldo

Cristiano ha deciso, poi di rimuovere il post, non spegnendo del tutto le polemiche derivanti dall’aver commentato, in questo modo, il ricorso al tampone e di riflesso i protocolli in vigore per contenere il contagio. Il più volte Pallone d’Oro, che manca dal campo dal 13 ottobre scorso, non può ancora riunirsi con i compagni di squadra e dovrà continuare a trascorrere l’isolamento nella sua casa di Torino, separato da Georgina e dai loro figli fino a quando non risulterà negativo.

VIRGILIO SPORT | 29-10-2020 11:03