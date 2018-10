Roberto Mancini ne ha per tutti: per due in particolare. Il commissario tecnico della Nazionale non si è tirato indietro nello spiegare le convocazioni per le prossime gare degli Azzurri. E ha anche ironizzato su un possibile arrivo di Giuseppe Marotta, scaricato dalla Juventus: "Si è messo a giocare?" ha domandato scherzando.

Poi si è fatto serio. "Valutazioni tecniche mi hanno portato a escludere sia Balotelli che Belotti: attraversano un momento di forma non straordinario, pur con differenze fra loro. Fanno parte di questo gruppo, quando saranno al cento per cento ci torneranno. E comunque non sono gli unici esclusi. Ho preferito lasciare Belotti tranquillo ad allenarsi, per tornare a essere quello che era. Anche lui come tutti sa che la porta è sempre aperta" ha evidenziato.

Il gol rimane un bel problema ma il commissario tecnico non sembra preoccuparsene più del dovuto: "Capita di non farne per diverse partite, e poi di colpo la situazione cambia: fa parte del calcio. Qui ci sono giocatori con qualità tecniche importanti, questa carenza non andrà avanti per molto: presto faremo diversi gol".

Si è parlato di un possibile approdo di Allan, snobbato dal Brasile, nel giro della Nazionale ma Mancini non si è sbilanciato: "Non ne ho idea. Anche io ho letto, ma non ho mai parlato di questo, quindi non saprei".

Restando in casa Napoli, ma più in generale nel momento attuale, tra gli uomini più forma c’è sicuramente Insigne. "Lorenzo ha tante qualità da poter giocare esterno sinistro o seconda punta come sta facendo adesso: forse questa è la sua collocazione ideale, ma può stare ovunque. E problemi di coesistenza con gli altri non ne vedo: se i giocatori hanno qualità tecniche è solo questione di tempo per farli giocare insieme. Già un mese fa gli dicevo di non tornare sempre, di evitare di fare ogni volta 50 metri per non perdere lucidità" la chiusura di Mancini.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 17:55