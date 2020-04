Sergio Rodriguez è tornato a parlare con i media iberici e lo ha fatto con Dazn Spagna.

"Sono pessimista riguardo all’Eurolega: non credo che riprenderà – ha affermato il play dell’Olimpia Milano -. Una grande percentuale di giocatori è tornata negli Stati Uniti e bisognerà vedere come si evolverà la situazione anche lì, per considerare il loro ritorno nel Vecchio Continente. Non penso che si riuscirà a fare in tempo".

SPORTAL.IT | 23-04-2020 14:43