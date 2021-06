Roland Garros, Federer convinto della strada intrapresa

È un Federer consapevole di avere ancora parecchia strada da fare quello arrivato a Parigi appena alla vigilia del match d’esordio contro Istomin.

Lo svizzero, reduce dalla prematura sconfitta a Ginevra, non ha nascosto di dover lavorare tanto per raggiungere il top della forma in vista degli appuntamenti chiave della sua stagione, obiettivi questi che l’elvetico ha deciso di provare a inseguire non solo mettendo assieme un allenamento dopo l’altro ma anche testandosi contro gli agguerriti agguerriti rivali presenti sul circuito.

“Sarebbe stato meglio affrontare altri allenamenti, ma non c’era tempo. Sapevo che all’inizio avrei potuto subire delle sconfitte nei primi turni ed anche qui a Parigi può essere lo stesso” ha ammesso Federer.

“L’alternativa era aspettare fino a quando non sarei tornato al 100 % ma ho tanta voglia di giocare, mi sono allenato per diverso tempo ed ora voglio giocare.

Le sconfitte non devono distrarmi dai miei obiettivi e devo seguire il mio percorso. Magari i media ed i tifosi resteranno sorpresi dalle mie sconfitte ma tutto ciò non mi preoccupa. Rispetto a Ginevra qui a Parigi sento di stare meglio fisicamente e sono riuscito ad attaccare la rete con i tempi che desideravo, ho volutamente accorciato e cercato di evitare gli scambi lunghi” ha spiegato convinto il numero 8 del mondo.

OMNISPORT | 01-06-2021 22:01