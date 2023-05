Roland Garros, la Badosa costretta al forfait

A darne annuncio la tennista spagnola

25-05-2023 11:48

Dopo Matteo Berrettini al maschile, il Roland Garros, questa volta al femminile perde tra le protagoniste la spagnola Paola Badosa.

A darne notizia lei stessa tramite la sua pagina Instagram. La Badosa non riuscirà a prendere parte alla seconda prova Slam dell’anno a causa di una frattura da stress alla vertebra L4. Un infortunio non da poco che potrebbe tenerla lontana dai campi per almeno due/tre mesi.

Una notizia che non ci voleva per la tennista che da poco aveva iniziato a dare dei segnali di ripresa.