Roland Garros, la Swiatek si conferma regina a Parigi

La numero uno al mondo ha battuto Karolina Muchova con il punteggio di 6-4 5-7 6-4.

10-06-2023 18:38

Iga Swiatek bissa il successo dello scorso anno al Roland Garros: la numero uno del mondo ha battuto in finale Karolina Muchova con il punteggio di 6-4 5-7 6-4 in due ore e cinquanta minuti di partita, diventando la prima tennista a vincere per due anni di fila lo Slam a Parigi da Justine Henin.

La finale è stata il match più intenso e lottato di questo Roland Garros. La campionessa polacca ha dovuto lottare più del previsto per vincere la finale del Roland Garros, ma grazie alla sua risposta e al rovescio (lungolinea) l’avversaria ha potuto fare ben poco. Ma Karolina Muchova lunedì, a ventisei anni, senza testa di serie a Parigi, si consolerà con il suo best ranking 16. Swiatek invece si porta a casa il quarto Slam della sua carriera: il terzo a Parigi, l’altro agli Us Open.

Non solo, la numero 1 al mondo è la prima a difendere un Major dalla doppietta di Serena Williams a Wimbledon nel biennio 2015-2016. Swiatek, inoltre, è la quarta a vincere le prime quattro finali Slam giocate in carriera dopo Monica Seles, Roger Federer e Naomi Osaka.

Domani toccherà invece alla finale maschile, che vedrà di fronte Djokovic e Ruud: il primo lotterà per il record solitario di 23 Slam vinti in carriera, il secondo invece per il primo. Dopo oggi pomeriggio intanto c’è una certezza: la Swiatek ha aperto una dinastia che non sarà facile interrompere.