27-05-2022 15:33

Non solo Sinner e Berrettini o Sonego: il movimento azzurro è costituito anche dalle ragazze che non ceduto u game senza carattere e personalità. Oltre a una limpida e determinata Camila Giorgi, oggi, anche Martina Trevisan ha detto la sua.

L’azzurra vola agli ottavi del Roland Garros travolgendo Daria Saville 6-3 6-4, che non ha mai davvero impensierito la nostra in un match che ha palesato punti oscuri.

Martina Trevisan travolge Daria Saville e avanza

Eppure Martina, a Parigi, ha già mostrato il lato migliore, più bello del suo tennis quando due anni fa emozionò il pubblico italiano, ritagliandosi un posto ai quarti di finale del prestigioso torneo sulla terra rossa del tutto insperato alla vigilia del Roland Garros.

I punti di forza del suo tennis

Invece oggi, la Trevisan imposta la partita con estrema intelligenza tattica complice l’infilata di angoli imprendibili che portano a un break decisivo fin da subito, controllando i tentativi della Saville di recuperare senza successo.

Più dinamico il secondo set che ha imposto comunque il gioco di Martina, capace però di portarsi avanti 5-2 e di annullare ben sei palle break: uno sprazzo di fiducia che non riesce a ribaltare l’andamento della partita. La partita si chiude con un netto 6-4 e il punteggio definitivo di due set per la tennista toscana che non sbaglia sul suo campo preferito.

