Roland Garros, Tsitsipas può fermare Alcaraz?

Attesa per la sfida del greco contrapposto al numero uno al Mondo

06-06-2023 10:21

Tra i match più attesi del Roland Garros di oggi la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz numero uno al Mondo.

Lo spagnolo, agli ottavi, ha eliminato senza grossi problemi Lorenzo Musetti e ora se avanzasse potrebbe sfidare in semifinale Djokovic, chiamato a sua volta al match contro Karen Khachanov.

Il favorito della sfida di oggi è sempre lo spagnolo che prima di Musetti ha fatto fuori anche Shapovalov. Tsitsipas arriva al match dopo aver sconfitto Vasely all’esordio e poi Carballes, Schwartzman e Ofner.

Dal 2021 i due si sono incontrati per tre volte con tre vittorie di Alcaraz di cui l’ultima un mese fa sulla terra di Barcellona. Tsitsipas potrebbe far male con il rovescio ma deve alzare il livello e dimostrare qualcosa in più, spezzando il ritmo del nativo di Murcia.