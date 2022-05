Roland Garros, Zeppieri per la prima volta nel main draw di uno Slam

19-05-2022 13:49

Primo main draw Slam per Giulio Zeppieri, settimana scorsa protagonista anche agli Internazionali d’Italia. Il 20enne di Latina ha superato anche il terzo e decisivo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Zeppieri, n.215 del ranking, ha regolato per 6-3 6-4 il francese Sean Cuenin, n.595 ATP, mai affrontato prima in carriera.

Nulla da fare per Alessandro Giannessi, n.173 del ranking, ha ceduto 6-4 1-6 6-2 all’austriaco Sebastian Ofner, n.2018 ATP. Peccato perché il 31enne di La Spezia aveva vinto in due set l’unico precedente con il 26enne di Bruck An Der Mur, disputato negli ottavi del Challenger di Como nel 2015.

Avventura finita anche per l’italo-argentino Franco Agamenone, numero 155, battuto 6-3 6-4 dal ceco Zdenek Kolar, numero 136, e per il giovanissimo Luca Nardi, numero 200, piegato in rimonta per 3-6 6-4 6-1 dallo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, numero 133.

