Roma, brutto ko in amichevole con il Cadice

16-12-2022 23:02

È iniziata male la tournée della Roma in Portogallo. Per la formazione di José Mourinho è arrivata infatti una brutta sconfitta in amichevole per 3-0 contro gli spagnoli del Cadice ad Albufeira. Una rete nel primo tempo da parte di Alcaraz, poi a indirizzare del tutto la partita ci ha pensato l’espulsione di Vina, che ha costretto i giallorossi a giocare per quasi un’ora in dieci.

Nel secondo tempo a segno poi Bongonda e Negrego in pieno recupero. Intanto, ha fatto discutere la mossa di Mourinho di tornare a schierare Karsdorp da titolare. Prima della sfida, minuto di silenzio per la morte di Sinisa Mihajlovic e lutto al braccio per i giallorossi, club con cui il serbo ha giocato due stagioni dal 1992 al 1994.