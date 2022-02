Roma: "Quattro giocatori positivi al Covid-19"

18-02-2022 15:19

La Roma ha comunicato di avere in rosa quattro calciatori positivi al Covid-19.

Questa la nota del club giallorosso, che non rende noti i nomi dei diretti interessati: “AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni”.

Brutte notizie quindi per il tecnico giallorosso Mourinho che si vedrà privato di quattro elementi per il match casalingo di domani alle ore 18.00 contro il Verona di mister Tudor.

OMNISPORT