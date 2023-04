Ronaldinho lancia un nuovo campionato: nasce la Global Street League

Nasce un nuovo torneo calcistico mondiale che si disputerà su strada e darà a tutti la possibilità di mettersi in mostra tramite una piattaforma raggiungibile da chiunque.

29-04-2023 19:15

Dare la possibilità a tutti di diventare delle celebrità del calcio mondiale: è questo l’intento di Ronaldinho che lancia un campionato mondiale di calcio su strada, tradotto Global Street Soccer.

Il campione del Mondo 2002, premiato due volte con il Fifa World Player, ha deciso di creare questa lega per rivoluzionare il modo di reclutare e selezionare talenti, mettendoli in luce, tramite una piattaforma su cui caricheranno i propri video.

Proprio Ronaldinho è cresciuto giocando a calcio per strada nel sud del Brasile, ecco da dove nasce la sua voglia di fare un’opportunità anche a chi non calca campi da calcio. La lega partirà a fine 2023 e sarà facilmente gestibile tramite un’app.