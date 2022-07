Rugby, Cile qualificato al Mondiale per la prima volta nella storia

17-07-2022 13:49

Il Cile ha compiuto una vera impresa battendo, nella giornata di ieri, gli Stati Uniti 31-29 in Colorado, qualificandosi per la prima volta nella storia alla Coppa del Mondo di rugby.

La nazione sudamericana ha perso l’andata della scorsa settimana per 22-21 a Santiago, ma ha ottenuto un grande risultato fuori casa nello stato delle Rocky Mountain.

La squadra di Pablo Lemoine, che a un certo punto della seconda frazione era in svantaggio per 19-0, si unirà a Inghilterra, Argentina, Giappone e Samoa nella Pool D del torneo del prossimo anno in Francia.

Gli Stati Uniti avranno una seconda possibilità di qualificarsi quando parteciperanno al torneo finale di qualificazione a novembre, dove li attendono Portogallo, Kenya e la perdente dello spareggio Asia/Pacifico.

Il capitano del Cile Martin Sigren ha commentato la storica vittoria della sua squadra: “Significa davvero tanto… i sacrifici che questa squadra ha fatto. Ci sono stati momenti in cui sembrava che la strada fosse in salita. Voglio ringraziare tutti i familiari che sono venuti qui. Sono stati loro a tenerci in piedi”.