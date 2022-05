Russia e Bielorussia al palo: ufficiale l’esclusione da tutte le competizioni FIBA

18-05-2022 16:00

Mancava solo l’ufficialità e oggi, finalmente, è arrivata: le nazionali di Russia e Bielorussia non potranno partecipare ad alcuna competizione FIBA.

La decisione, alquanto emblematica e punitiva, è stata comunicata dall’organismo internazionale tramite un comunicato che specifica come “Nessuna competizione ufficiale di pallacanestro FIBA si svolgerà in Russia ed in Bielorussia fino a nuovo avviso” e che le squadre appartenenti alle due federazioni coinvolte saranno ritirate da tutte le manifestazioni FIBA.

Fra queste, oltre a Mondiali U17 donne, Mondiali donne, Mondiali 3×3, Nations League 3×3 U23, qualificazioni europee 3×3, qualificazioni europee 3×3 U17 e Mondiali 3×3 U18, spiccano le qualificazioni alla FIBA Basketball World Cup 2023, torneo per il quale è stato deliberato che:

“La Russia è ritirata dal Gruppo H e la Bielorussia dal Gruppo B delle Qualificazioni Europee alla FIBA Basketball World Cup 2023, e nessuna squadra le rimpiazzerà. Tutti i risultati delle due squadre vengono annullati e, di conseguenza, le squadre dei rispettivi gruppi avanzeranno al secondo round delle Qualificazioni con 4 gare giocate. Per classificare le squadre uniformemente negli incroci di questi gruppi (H con G; A con B), le gare del primo round delle qualificazioni contro le ultime classificate del Gruppo G e del Gruppo A non saranno considerate per la classifica dei Gruppi L e I”.

