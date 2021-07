Russia: inizia oggi la Premier League

Zenit San Pietroburgo

A caccia del quarto titolo consecutivo (l’ottavo complessivo contando anche quello sovietico del 1984), lo Zenit è la squadra da battere.

L’ultima prova di forza dello Zenit? Sabato scorso i ragazzi di Sergey Semak hanno strapazzato (3-0) il Lokomotiv Mosca in Supercoppa.

Spartak Mosca

Vice campione di Russia, lo Spartak Mosca per conquistare quel titolo che gli sfugge dal 2017 ha rimpiazzato Domenico Tedesco con il tecnico portoghese Rui Vitória.

Gli uomini più rappresentativi dei biancorossi sono il difensore francese Samuel Gigot, il nazionale ceco Alex Kral, gli olandesi Hendrix e Promes, gli attaccanti Larsson e Sobolev.

Lokomotiv Mosca

Vincitore della Coppa di Russia 2020, il Lokomotiv Mosca è stato l’ultimo club a conquistare il titolo prima del tris piazzato dallo Zenit.

Allenati dal tecnico serbo Marko Nikolic, i Ferrovieri hanno nel centrocampo, dove spiccano il nazionale polacco Grzegorz Krychowiak e i russi Dmitri Barinov e Anton Miranchuk, il reparto più competitivo.

CSKA Mosca

Soltanto sesto nella scorsa stagione, il CSKA Mosca per rilanciarsi ha puntato su Aleksey Berezutski, ex bandiera del club rossoblu al debutto (dopo aver fatto il vice al Vitesse e con lo stesso CSKA) come primo allenatore.

Gli uomini più importanti? Il nazionale russo Mario Fernandes e il nazionale croato Nikola Vlasic, che però vorrebbe lasciare Mosca per Milano.

Krasnodar

Club della Russia meridionale, il Krasnodar sogna di conquistare quel titolo che gli permetterebbe di fare il definitivo salto di qualità.

I punti di forza dei neroverdi? Il portiere Safonov, l’olandese Vilenha, lo svedese Claesson e il tecnico Viktor Goncharenko.

La nostra opinione

Lo Zenit sembra di un’altra categoria ma noi non sottovalutiamo lo Spartak Mosca.

OMNISPORT | 23-07-2021 09:42