Ryder Cup ad alta tensione, Rory McIlroy perde le staffe: rissa sfiorata nel parcheggio

Rory McIlroy furioso al termine della giornata di Ryder Cup. Il golfista irlandese arriva quasi alle mani con il caddie rivale nel parcheggio del centro Marco Simone

01-10-2023 00:44

Ryder Cup ad alta tensione. Il golfista irlandese, Rory McIlroy perde le staffe e si sfiora la rissa nel parcheggio dopo il poco onorevole gesto sul green del caddie rivale.

Rory McIlroy incontenibile

È un Rory McIlroy a tratti incontenibile quello che nel parcheggio del centro Marco Simone di Guidonia, al termine della Ryder Cup, sfiora la rissa e costringe i presenti a intervenire per evitare che dalle parole si passi alle mani. Sconfitto in campo dal team Usa, il campione irlandese ha, infatti, perso le staffe prima di salire sul mezzo che lo avrebbe ricondotto in albergo.

Rissa scongiurata da Shane Lowry

Al termine della partita, la tensione è salita alle stelle con McIlroy che, come documentano diversi video postati su Internet, si è rivolto a muso duro probabilmente verso il caddie rivale e gridato “Sei una dannata disgrazia”. È stato necessario l’intervento, tra gli altri, anche del compagno di Team, Shane Lowry, per scongiurare il peggio e far rientrare almeno in parte la situazione.

A furious Rory McIlroy confronted a Team USA caddie in the car park, after he was spotted waving his cap in McIlroy’s face when lining up his final putt on 18 😳pic.twitter.com/Ha4r5hDsGi — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 30, 2023

Alta tensione sul green

Una situazione derivata e resa incandescente molto probabilmente già da alcuni atteggiamenti che hanno particolarmente infastidito McIlroy durante la sua partita, persa all’ultima buca con il Team USA e che lo ha visto assistere a una a dir poco esagerata esultanza da parte del caddie di Patrick Cantlay, Joe LaCava, che ha sventolato e lanciato in aria il proprio berretto in faccia al golfista rivale.

Furia McIlroy

Il caso sembrava rientrato, con le spiegazioni faccia a faccia e le scintille già sul green, ma evidentemente non è stato così e la sconfitta, unita allo smacco di un gesto poco signorile hanno portato McIlroy a non trattenersi e sbottare letteralmente nel parcheggio, chiudendo la giornata di golf con una scena davvero poco edificante.