14-02-2022 22:24

Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha confermato i contatti con Andrea Pirlo, tra i candidati alla successione dell’esonerato Stefano Colantuono.

“Riflettiamo su Colantuono, nelle prossime ore decideremo: per me è frustrante rinunciare a un allenatore, è un fallimento di tutti. Pirlo candidato di altissimo livello, già che sia accostato alla Salernitana dà prestigio. Contatti non solo con lui e Nicola ma con molti altri”, ha detto a LiraTv.

OMNISPORT