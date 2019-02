Sabatini contro Dybala: “Non segna più e fa pure l’offeso?” 

Dopo il pareggio contro il Parma la difesa della Juventus è stata messa sotto accusa, ma nel salottino di Tiki Taka sul banco degli imputati è finito anche Paulo Dybala, non solo in crisi di rendimento – almeno alla voce gol segnati – ma anche protagonista sabato di un episodio che ha fatto discutere: quando ha visto Max Allegri mandare Emre Can a sostituire Bernardeschi con l’ultimo cambio della gara, al minuto 87, l’argentino ha lasciato la panchina dei bianconeri senza aspettare il fischio finale dell’incontro. Un gesto che è apparso di chiara polemica nei confronti delle scelte dell’allenatore, arrivato per di più nel momento peggiore della stagione della Juventus.

L’ACCUSA. A puntare il dito contro Dybala durante la trasmissione Mediaset è stato Sandro Sabatini. “È grave quello che ha fatto – ha commentato il giornalista -: come usiamo la parola gravità o severità quando parliamo dei comportamenti di Nainggolan con l’Inter, così è grave quello che ha fatto Dybala. È una mancanza di rispetto”. Sabatini ha poi rincarato la dose dopo che Pierluigi Pardo ha mostrato alcune statistiche riguardanti l’argentino, che in questa stagione ha messo a segno appena 2 reti in campionato ed senza gol da ben 9 partite, contando tutte le competizioni in cui è impegnata la Juve. “Questi numeri – ha continuato Sabatini – mettono Dybala nella posizione di non fare tanto il fenomeno. Lui non segna quando c’è Ronaldo, non segna quando c’è Mandzukic, non segna quando gioca da solo e fa pure l’offeso?”.

LA DIFESA. A difendere Dybala in studio ci ha pensato Massimo Zampini: il giornalista di fede bianconera ha censurato il comportamento di sabato dell’argentino, ma nel complesso ha promosso la sua stagione. “Il gesto di sabato era evitabile – ha commentato Zampini – ma il Dybala di quest’anno lo apprezzo abbastanza: gioca bene, è meno pericoloso vicino alla porta, ma fa assist e porta la squadra avanti. A me Dybala va bene anche se segna di meno”.

SPORTEVAI | 04-02-2019 11:50