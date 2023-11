Sacchi, le bordate dell’ex ct su chi falsa i bilanci e sulla Juve scatenano la polemica sul web

Il vate di Fusignano si erge a moralizzatore e attacca chi non rispetta le regole a margine della presentazione del suo libro, bianconeri furiosi

17-11-2023 10:13

L’occasione è stata la presentazione del suo nuovo libro, ma i concetti sono quelli di sempre. Arrigo Sacchi da decenni ha scelto il ruolo di moralizzatore del calcio, sia negli aspetti tecnici – promulgando sempre il gioco offensivo, lo spirito di squadra e il collettivo – sia fuori dal campo quando chiede il rispetto delle regole. Ieri nuove bordate a chi falsa i bilanci e non paga ma sui social scoppia il putiferio.

Sacchi ricorda come la Juve con Ronaldo abbia sforato i conti

Tra le tante bordate Sacchi ha detto: “La furbizia non è un valore, se già non è disonesta. Conta solo vincere.. È un paese dove le squadre sono in rosso, di bilancio. Vedi la Juve con Ronaldo: i bilanci sono scoppiati. I tecnici non danno un gioco, cercano di sfruttare l’errore altrui, allora devi mettere un calciatore di grande valore. Aiuta poco la squadra e poi approfitta dell’errore altrui. Vincere con i bilanci in rosso è rubare”.

Frecciate anche a De Laurentiis da Sacchi

L’ex ct non risparmia neanche il Napoli: “L’allenatore è andato via, era uno stratega. Hanno preso un altro stratega? Io non credo. Difficilmente ci saranno risultati. Il club è fondamentale, ha perso la pazienza il presidente? È un errore. Purtroppo l’ignoranza non aiuta”.

I tifosi della Juve rispondono per le rime a Sacchi

Si sentono colpiti soprattutto i tifosi della Juve e il web s’infiamma: “Debiti come quelli del Milan di Berlusconi, il Parma di Tanzi, il Napoli di Ferlaino e Maradona?” oppure: “E’ bello porte (s)parlare senza contraddittorio. A certi personaggi è permesso tutto. Vero Sacchi?” e anche: “Quando allenava lui il Milan Berlusconi ripianava i debiti di continuo! La demenza senile va curata caro Sacchi”

C’è chi scrive: “quindi nel 2021/2022 il Milan secondo Sacchi ha rubato. Ne prendiamo atto” e anche: “Il suo Milan aveva perdite di 100 milioni l’anno .. BUFFONE” e ancora: “Quindi il Real, Barcellona, Inter, M.City, M.United, Chelsea, Milan, rubano da sempre”.

Secondo i tifosi bianconeri Sacchi odia la Juventus

Il web è scatenato: “Sacchi odia la Juventus, ne è ossessionato da anni perché il suo uomo simbolo, Marcello Lippi, ha chiuso la sua carriera umiliandolo 6-1 a San Siro nel 1997 e poi ha ha vinto il Mondiale 2006 con una squadra molto più debole della sua Italia a Usa 94 e agli Europei 96” e infine: “Sacchi ha vinto al Milan con la squadra nettamente più attrezzata al mondo con un presidente che spendeva molto più di qualsiasi sceicco attuale. È durato dall’87 al 91, ha vinto le Coppe senza squadre inglesi ma ha conservato molti amici giornalisti. Non merita questa sicumera”.