Sagan: "Non ascolto la gente, se resti concentrato vinci"

09-01-2022 13:39

A l’Equipe, Peter Sagan ha risposto a chi lo ritiene un ciclista finito: “Non mi preoccupo di quello che dice la gente. Se si presta troppa attenzione a ciò che dice la gente, può essere distruttivo. Non me ne preoccupo. È vero che ho ottenuto solo una vittoria nel 2020, ma quello è stato un anno speciale a causa della pandemia. Non possiamo trarre conclusioni da questo“.

“Se ho imparato una cosa da tutti questi anni nel ciclismo è che se rimani concentrato il successo arriverà naturalmente – ha proseguito l’ex campione del mondo –. Ci vuole forza di volontà, ovviamente, ma so di averla. Se non vinco un giorno, ci riproverò quello successivo”.

Il tre volte campione del mondo (2015-16-17, l’unico per tre volte di fila) svela quando ha pensato di chiudere col ciclismo: “L’unica volta in cui volevo smettere è stato nel 2015 (come già aveva scritto nella sua autobiografia, ndr) perché avevo problemi al ginocchio e all’anca. Ero in sovrallenamento e non me la sentivo prima dell’inizio della stagione. Ma mi sono preso cura di me stesso e ho ritrovato la strada giusta. Ho vinto una tappa al Giro di California, poi il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, la maglia verde al Tour, i Mondiali… e sono ancora qui“.

Per questo 2022 il 31enne slovacco ha le idee chiare: “Non ho solo obiettivi personali in questa stagione. Sono consapevole che la squadra mi ha preso per fare punti, al fine di ottenere lo status di WorldTour. Penso che il team possa fare bene nelle classiche fiamminghe, perché c’è un gruppo forte, con ragazzi come Anthony Turgis, Niki Terpstra, Edvald Boasson Hagen e Adrien Petit. E me”.

