Salernitana, è ufficiale l'arrivo di Davide Nicola

15-02-2022 16:59

La Salernitana ha ufficializzato l’arrivo di Davide Nicola come nuovo allenatore del club granata. Il tecnico ha vinto il duello con Andrea Pirlo per la panchina del club campano, in coda alla classifica di Serie A.

E’ il terzo allenatore a guidare la Salernitana in questa stagione dopo Fabrizio Castori e Stefano Colantuono. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Davide Nicola e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra”.

OMNISPORT