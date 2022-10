Salernitana, Nicola: "Sono contentissimo. Fa piacere avere con noi Ribery"

22-10-2022 18:22

Il primo incontro del sabato dell’undicesima giornata di Serie A si è chiuso con la vittoria per 1-0 della Salernitana nei confronti dello Spezia. Successo importante per Davide Nicola: “Sono contentissimo soprattutto quando facciamo punti. Lo sono per i ragazzi e per noi – ha detto ai microfoni di Dazn dopo la partita -. Continuiamo così perché il campionato non è finito oggi”.

Quindi ha parlato del ritiro di Franck Ribery: “Credo che oggi non ci sia stata una sola persona che non abbia gioito, sorriso e speso anche qualche lacrima. È una leggenda del calcio, un uomo e un collaboratore, cosa per noi stimolante. Sta già lavorando con noi – ha precisato Nicola -. Fa piacere che Salerno abbia visto un giocatore del genere e che lui abbia deciso di dedicare il suo addio al calcio qui”.