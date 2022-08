Salernitana scatenata! Non solo Candreva in arrivo

12-08-2022 17:00

Se il Monza è il re incontrastato del mercato estivo, la candidata principale ad essere regina è la Salernitana del Presidente Iervolino.

Dopo Tonny Vilhena, il club campano ha infatti chiuso per un altro giocatore di assoluta qualità: Antonio Candreva dalla Sampdoria. Il classe 1987 ha firmato un contratto biennale con i granata e sosterrà le visite mediche in giornata. L’ex Inter e Lazio, tra le altre, è infatti in viaggio verso Salerno.

Adesso la Salernitana stringe anche per regalare all’allenatore Davide Nicola un altro centrocampista di spessore e qualità. Giulio Maggiore, classe 1998 e capitano dello Spezia, è l’obiettivo principale.

Inoltre, è arrivata l’ufficialità dell’accordo con il F.C. Metz per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe 1995 Dylan Bronn. Centrale tunisino, Bronn si è legato al club granata fino al 2025 e indosserà la maglia numero 2.

