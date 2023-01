Salernitana: Semplici il favorito per la panchina

17-01-2023 20:56

La panchina della Salernitana è ancora senza proprietario, ma forse per poco. Il favorito per prendere il posto dell’esonerato Davide Nicola è infatti adesso Leonardo Semplici. I contatti fra il tecnico toscano e il club campano sono costanti e nelle prossime ore si potrebbe anche arrivare all’accordo definitivo. Restano sullo sfondo le alternative Beppe Iachini e Roberto D’Aversa.

La Salernitana, che ha esonerato Nicola dopo la sconfitta subita per 8-2 in casa dell’Atalanta, ha totalizzato 18 punti nelle prime 18 partite e ha ora nove lunghezze di vantaggio sulla terzultima. Questo non è bastato per tenere Nicola, che potrebbe essere presto rimpiazzato da Semplici. La seduta di allenamento odierna è stata diretta da Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile.