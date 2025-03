Samardo Samuels arrestato per stalking e atti persecutori, minacciava i vicini. Ai carabinieri: "Sono un campione"

Il giamaicano arrestato dal Radiomobile. La musica alta in cortile, il molosso senza museruola e una famiglia del condominio terrorizzata. Violato anche il divieto di avvicinamento

Quando il take Ansa che descrive le accuse, estremamente gravi, ha esplicitato l’identità dell’ex centro dell’Olimpia Milano al centro di una orribile vicenda che ha avuto sabato sera il suo epilogo con l’arresto da parte dei carabinieri, si è sbloccato il ricordo di un protagonista di una squadra lontana nel tempo, ma non troppo nella memoria.

Samardo Samuels, 36 anni, ex Milano e Nba è stato infatti fermato dai carabinieri intervenuti a causa di un epidosio a dir poco sconvolgente e drammatico, l’ultimo in ordine di tempo stando a quel che è stato ricostruito. Secondo quel che riportano l’agenzia e i quotidiani locali milanesi, l’ex giocatore è accusato di stalking e atti persecutori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Samuels, gravissime accuse e l’arresto

Secondo quel che riferisce Il Giorno, il primo a fornire molti dettagli relativi a questo nuovo capitolo della storia umana e sportiva di Samuels, l’ex campione ascoltava musica alta e beveva alcolici mentre il suo cane, un molosso, girava libero in un cortile terrorizzando una famiglia del suo condominio, in zona Farini, nella zona nord della città, che si era rifugiata nel seminterrato del palazzo senza poter rientrare in casa e chiedendo aiuto al 112.

Samuels ha avuto poi un comportamento poco collaborativo anche con i militari del Nucleo Radiomobile intervenuti, che quando hanno trovato nel data base che sull’ex campione pendeva un divieto di avvicinamento proprio nei confronti di quella famiglia, evidenza che ha destato immediata attenzione da parte dei carabinieri che hanno deciso di intervenire e di condurlo in caserma.

Stando a quanto riferito, avrebbe detto di essere “un campione” cercando coì un appiglio, nonostante quanto stesse accadendo.

Fonte: ANSA

Samuels ai tempi dell’Emporio Milano

Codice rosso e le nuove denunce

Dopo l’intervento dei carabinieri, altri condomini si sono recati in caserma per sporgere querela a loro volta e riferire di altri episodi, ritenuti talmente forti da essere sottoposti all’attenzione delle forze dell’ordine. Oggi è previsto per lui il rito direttissimo.

Da quel che si evince, dalla ricostruzione fornita dal quotidiano milanese, Samuels si era reso protagonista, nel 2018, di un altro grave precedente: l’ex cestista era stato denunciato per ingiurie dopo aver insultato una donna che voleva parcheggiare nel posto disabili occupato dalla sua Porsche, abusivamente.

Chi è Samardo Samuels

Il giamaicano, ex Cleveland Cavaliers in Nba ed ex Olimpia in Italia, è nato in Giamaica a Trelawny precisamente il 9 gennaio 1986. Nel 2003 ha ottenuto una borsa di studio per la Our Savior New American School di Long Island, trasferendosi così negli Stati Uniti e da allora parte la sua carriera americana.

Aiutato da un fisico possente, 206 cm per 118 kg di peso circa, gioca nei Cleveland a partire dal 2010 per poi tentare avventure altrove come a Milano, all’Olimpia dove rimane tra 2013 e il 2015, poi scegli il Barcellona. Poi è un continuo girovagare – Italia compresa – fino all’ultimo ingaggio, nel 2024 con il Trotamundos.