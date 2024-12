LBA, la Virtus in Italia è un'altra cosa: batte l'Olimpia Milano e Ivanovic prende appunti. Che bella Trento

La 10a giornata di LBA: la vittoria in casa di Messina rimette Bologna in carreggiata almeno sul suolo italico. Trento continua a fare meraviglie, buon esordio di Faried a Reggio.

Ce ne sono di temi scaturiti dalla 10a giornata di LBA, che a un terzo del cammino di regular season un verdetto lo ha già emesso: chi pensa che Trento sia soltanto una meteora, beh, forse ha sbagliato registro e previsione. Perché l’Aquila continua a volare e a dominare sul campionato, come dimostrano le 10 vittorie su altrettante gare disputate (contro Scafati sono addirittura 119 i punti segnati). Anche se poi i titoli inevitabilmente se li è presi la Virtus, con Dusko Ivanovic ancora costretto a guardare i suoi nuovi ragazzi da dietro la panchina, vittoriosi lo stesso sul campo dell’Olimpia in una sorta di “staffetta” di umori tra quel che racconta la stagione continentale e quella sul suolo nazionale.

Virtus, una vittoria ad Assago per ripartire

Bologna è ancora un’anima ferita, e probabilmente continuerà ad esserlo a lungo. Intanto però si prende uno scalpo importante passando all’Unipol Forum di Assago (da non confondere con la Unipol Arena di Casalecchio di Reno): la svolta avviene a metà del secondo quarto, in concomitanza con il momento migliore del tandem Shengelia-Cordinier (e anche Hackett una volta tanto fa il suo). Preso il largo, la Segafredo incassa il gettone e manda saluti a tutti, offrendo una prova di grande sostanza e caparbietà nella quale eccelle anche Zizic (12 punti con 6/8 dal campo) oltre che Grazulis, finalmente diventato un fattore dopo una prima parte di stagione nella quale è rimasto in anticamera (una tripla fondamentale per blindare la fuga e tante buone cose in 22’ di impiego).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Adesso però è il momento di capire cosa potrà produrre a livello di benefit l’arrivo in panchina di Ivanovic, un sergente di ferro famoso per i suoi modi piuttosto “bruschi” di allenare (una sorta di Zeman al quadrato applicato al mondo del basket: anche qui i gradoni vanno ancora di moda) e con un bagaglio d’esperienza tale che non si può pensare che non possa produrre comunque una scossa. Chiaro che Bologna deve ritrovare la sua essenza più profonda: in Europa probabilmente ha già alzato bandiera bianca e allora la LBA diventa il palcoscenico ideale per provare a costruire qualcosa di alternativo. Aver lasciato Milano a 4 punti dopo un terzo di cammino è già qualcosa. Anche se poi ci sono anche gli avversari.

Trento senza freni: ne mette 119 a Scafati!

Uno di questo è la Dolomiti Energia Trento, che ha Scafati ha letteralmente abbattuto ogni argine possibile. Il 119-110 finale è uno dei punteggi combinati più alti della storia del campionato italiano, ma è anche soprattutto la conferma di un concentrato di potenza che sembra pagare dividendi in ogni zona del campo. E occhio a giudicare i numeri: la Givova in partita c’è stata fino all’ultimo, pertanto non s’è trattato del solito garbage time buono per consegnare statistiche senza troppo costrutto.

Trento ha tante bocche da fuoco e molteplici soluzioni: Ford, Lamb, Ellis e Zukauskas formano una batteria di attaccanti formidabili, ma Galbiati ha trovato un’alchimia perfetta anche negli altri reparti, al netto di assenze importanti, con Niang che continua a crescere bene.

Faried, buona la prima. E Napoli sprofonda

L’altra notizia di giornata è rappresentata dall’esordio di Kenneth Faried con la maglia dell’Unahotels Reggio Emilia. Che ha rifilato a Napoli la decima sconfitta in altrettante gare disputate (la GeVi continua a vivere il “suo” incubo: peggiorate le 9 sconfitte di Treviglio della passata stagione). Faried ha risposto bene al debutto nella LBA: 4 punti e 9 rimbalzi (di cui 4 offensivi) in 18’ di utilizzo testimoniano la volontà di coach Priftis di volerlo inserire in fretta nelle rotazioni e chiedergli già un contributo importante.

Reggio è l’altra faccia bella del torneo, senza tralasciare quanto sta facendo Trapani (l’ex reggiano Galloway, adesso che è rientrato, dispensa cioccolatini e sorrisi, ma era tutto ampiamente pronosticabile) che è diventata la seconda forza del torneo in tandem con la Virtus e Brescia.

Tornando a Napoli, volano stracci in continuazione: il neo coach Valli in due gare ha potuto fare poco per invertire il trend, con Pangos e Manning (i colpi estivi dell’ex diesse Llompart e dell’ex coach Milicic) totalmente incapaci di porre un freno alla situazione di progressivo sbandamento che non accenna ad arrestarsi.