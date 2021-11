Sampdoria, Faggiano non si sbilancia su D'Aversa

03-11-2021 10:48

La secca sconfitta contro il Torino, terza nelle ultime quattro partite e sesta su undici giornate di campionato, ha accentuato la crisi della Sampdoria, sempre più coinvolta nella bassa classifica.

La posizione dell’allenatore Roberto D’Aversa non sembra troppo salda, nonostante le rassicurazioni del presidente Ferrero.

Il direttore sportivo Daniele Faggiano, infatti, è stato piuttosto vago sul futuro dell’allenatore, che il dirigente salentino conosce bene dai tempi di Parma.

intervistato da Il Secolo XIX, Faggiano ha spiegato la scelta della società di mandare la squadra in ritiro: “Non va interpretato con una finalità punitiva, più che un ritiro è un modo per stare insieme. È normale che spostarsi da casa non faccia piacere, ma secondo noi è questo il momento per compattarci. D’Aversa? La società gli ha confermato la fiducia, siamo tutti sotto osservazione visti i risultati, nello sport funziona così“.

Faggiano ha poi provato a trovare spiegazioni per il deludente inizio di stagione: “La squadra costruita in estate contava tanto su Damsgaard che sta mancando da quasi un mese. E la sua alternativa, Ihattaren, non c’è più. L’assenza di Mikkel è stata impattante, perché ha comportato dei riadattamenti tattici. In più si sono fatti male anche Gabbiadini e Verre”.

OMNISPORT