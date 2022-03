Sampdoria, Lanna conferma la fiducia in Giampaolo

10-03-2022 16:56

Stagione molto complicata quella della Sampdoria. I blucerchiati, nonostante il cambio in panchina tra D’Aversa e Giampaolo, non sono riusciti a distanziare la zona retrocessione, e con tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A i presupposti sono piuttosto negativi.

Sul banco degli imputati, come sempre, l’allenatore, ma il presidente della Sampdoria Marco Lanna parlando al Secolo XIX, ha confermato la fiducia della società nei confronti del tecnico. Queste le sue parole, riprese da TMW:

“Piena fiducia. Ho letto e mi hanno inviato riscontri di voci, di teorie balzane, buttate sui social nei giorni scorsi…sinceramente di fronte a follie simili non ho tempo da perdere, nemmeno per smentire. Lui sa bene dove è venuto e dove si trova. Non c’è nessun caso Giampaolo. Ha tutto il nostro sostegno. Anche lui ha parlato alla squadra lunedì ma solo per gli aspetti tecnici e tattici. Sono stato solamente io a intervenire sotto il profilo motivazionale”.

OMNISPORT