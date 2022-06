Sampdoria: per il centrocampo piace Rog

29-06-2022 10:05

“Samp, nuova idea in mezzo: piace Rog”, titola stamane Il Secolo XIX sul mercato dei blucerchiati.

Il giocatore del Cagliari viene da due stagioni molto sfortunate. Adesso però i problemi legati al ginocchio operato due volte per la rottura dei legamenti, sembrano essere alle spalle e quindi ecco che la Samp ci prova per regalare a Giampaolo un uomo che sappia abbinare qualità e quantità al centrocampo blucerchiato.

Marko Rog, già seguito in passato dal club blucerchiato. Ventisei anni, ex Napoli, nazionale croato: in Sardegna Rog è stato frenato dalla doppia rottura del crociato ma nel finale di campionato ha collezionato 8 presenze. Un’altra opzione che sta vagliando il club ligure è quella di Alberto Grassi, del Parma, reduce dal prestito allo stesso Cagliari.

