Sampdoria, rischio lungo stop per Saponara

L’esordio da titolare di Riccardo Saponara con la maglia della Sampdoria è stato da ricordare. Assist per Defrel per il primo gol al Napoli e una prestazione da vecchi tempi, quelli dell’Empoli con in panchina proprio Marco Giampaolo, almeno fino all’infortunio che lo ha costretto ad arrendersi nel secondo tempo.

Uscito dal campo sorretto dai medici blucerchiati e dall’avversario Diawara, l’ex trequartista della Fiorentina si è sottoposto agli esami del caso, che hanno evidenziato “una lesione al bicipite femorale della coscia destra”, come si legge nel comunicato diramato dal club.

“Già programmato con lo staff blucerchiato il piano di recupero agonistico" prosegue la nota, ma Saponara rischia uno stop medio-lungo: a rischio la sua presenza per il trittico di partite in una settimana che attenderà la Samp dopo la sosta, contro Frosinone e Inter, inframmezzate dal recupero della prima giornata proprio contro la Fiorentina, in programma il 19 settembre.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 16:35