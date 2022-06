Sampdoria: Salvatore Esposito piace per la mediana

17-06-2022 12:38

“L’emozione di indossare questa maglia è fantastico, è il sogno di ogni bambino”. Queste le parole di Salvatore Esposito al termine di Italia-Inghilterra, un giocatore che, più di altri, è in rampa di lancio verso il calcio che conta. Il classe 2000 è di proprietà della SPAL, e il centrocampista sta attirando l’attenzione di diverse squadre in Serie A. Fra queste, anche la Sampdoria che ha cominciato a monitorare la situazione del giocatore, tanto da diventare un vero e proprio obiettivo per la prossima stagione.

La Sampdoria vuole ripartire e vuole farlo con tanti giovani: il profilo di Esposito sembra essere quello giusto, ma attenzione alla concorrenza.Il club ligure infatti non è però l’unica società interessata: Esposito, reduce dall’avventura in Nazionale, è anche nel mirino della Salernitana.

