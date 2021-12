Sampdoria, Vierchowod duro: "Ferrero? Nessun dispiacere, era ora"

06-12-2021 18:07

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato arrestato per bancarotta, una notizia che l’ex gloria blucerchiata Vierchowod ha commentato duramente: “Nessun dispiacere, anzi, almeno la Sampdoria si è liberata. Dovevano chiuderla anche prima questa faccenda. Adesso spero che la Samp riesca a tornare una squadra vera e una società seria”.

Parole durissime contro Ferrero da parte di Vierchowod: “Cattiva gestione? Non è una questione di gestione, ma di come ti proponi alla gente. A me non è mai piaciuto. La società era a sua immagine e somiglianza. Alla fine è una bella notizia”.

OMNISPORT