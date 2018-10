Sara Anzanello, il ricordo di Leo Lo Bianco

Eleonora Lo Bianco è una delle campionesse del mondo 2002 di volley ancora in attività.

A 39 anni la palleggiatrice piemontese gioca a Casalmaggiore, ma a poche ore dal via del campionato i suoi pensieri sono inevitabilmente tutti rivolti all’amica Sara Anzanello, che ha perso la battaglia impossibile contro la malattia: “Una grande compagna di squadra, una ragazza forte – ha dichiarato Lo Bianco a 'La Gazzetta dello Sport' – Voglio ricordarla come eravamo nel 2006, compagne di stanza. Si era portata un pupazzo a forma di cane che chiamava “cane” e ridevamo tanto su questa cosa. E poi ci eravamo messe in mente di imparare il balletto della canzone degli Scissor Sister che andava quell’anno. E ci mettevamo a provarlo in camera. Voglio ricordare la sua forza per come aveva affrontato la malattia e le parole che mi ha detto quando ci siamo viste l’ultima volta”.

Parole che però Lo Bianco si tiene per sé in un ultimo, sentito omaggio all’indimenticata amica.

