Sasha Djordjevic sa come ripartire

È tempo di tornare in campo per la Virtus Bologna, che venerdì 20 novembre alle 18 affronterà in casa i lituani del Lietkabelis nel girone di Eurocup.

Coach Sasha Djordjevic è fiducioso nonostante le inevitabili incertezze legate al lungo periodo di inattività dovuto ai rinvii delle partite contro Andorra, lo stesso Lietkabelis e Pesaro.

“Dopo tanto tempo senza giocare dovremo recuperare il prima possibile il ritmo partita e tornare a imporre il nostro gioco e la nostra fisicità – ha detto il coach serbo in conferenza stampa – Il Lietkabelis è rimasto in partita fino alla fine contro il Kuban, quindi dovremo stare molto attenti”.

La rosa è inevitabilmente ancora falcidiata dalle assenze: “Markovic è tornato ad allenarsi con la squadra, ma senza tirare con la giusta normalità, mentre Abass non è ancora disponibile. Dobbiamo continare a fare bene in Eurocup, poi penseremo al campionato”.

OMNISPORT | 19-11-2020 17:20