"La Dinamo Banco di Sardegna annuncia con soddisfazione di aver raggiunto un accordo con il giocatore Achille Polonara fino al 2021". Lo comunica la società sarda sul proprio sito web.

"Sono stracarico e motivato per questo rinnovo", ha dichiarato il marchigiano in un video messaggio inviato ai tifosi di Sassari dalle Mauritius, dove si trova in viaggio di nozze.

SPORTAL.IT | 22-07-2019 11:16