Ambrogino all'Inter, Marotta: "L'asticella deve essere sempre più alta"

"Profondamente riconoscenti al Presidente Steven Zhang per fiducia e sicurezza"

“Non dobbiamo nasconderci dietro a risultati che ci possono limitare. L’asticella dev’essere sempre più alta”. Lo ha detto l’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, alla cerimonia di conferimento da parte del comune di Milano dell’Ambrogino d’oro alla società nerazzurra per lo scudetto della seconda stella. “Porto un saluto da parte del presidente Steven Zhang che non ha potuto partecipare ma non ha mai fatto mancare il suo affetto nei nostri confronti e la sicurezza. Siamo riconoscenti a lui e alla sua famiglia che hanno profuso capitali e ci hanno dato fiducia” ha aggiunto.