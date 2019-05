Sassari va a vincere al Forum

L'Olimpia Milano perde gara 1 al Forum al cospetto di una Dinamo Sassari che non ha patito la settimana di inattività, cogliendo il ventesimo risultato utile consecutivo e conquistando il fattore campo. Nel 79-86 finale brillano le stelle di Stefano Gentile e Rashawn Thomas, 86-79 punti in due, che trascinano la squadra sarda a un successo meritato, contro una Milano che per sperare dovrà ritrovare una maggiore continuità al suo gioco interno (4/16 da 2 nel primo tempo).

Mike James torna con 12 punti in 19 minuti (4/7 da 3), i migliori per Milano sono Micov (16) e Tarczewski (10+13).

in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 29-05-2019 22:37