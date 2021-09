Sassuolo battuto 2-0 in amichevole dalla Cremonese

Come molte squadre di Serie A, il Sassuolo ha deciso di sfruttare la sosta per gli impegni delle varie Nazionali, per organizzare un’amichevole che consentisse ai giocatori rimasti a disposizione di Alessio Dionisi di non perdere il ritmo partita.

Nel corso del pomeriggio la compagine neroverde, che nelle prime due giornate di campionato ha totalizzato una vittoria (contro il Verona) ed un pareggio (contro la Sampdoria), è quindi scesa in campo per affrontare la Cremonese.

Si è trattato di un test impegnativo, visto che i grigiorossi (una vittoria ed una sconfitta nei primi due turni di campionato) sono considerati una delle formazioni più interessanti del campionato di Serie B.

Ad imporsi è stata proprio la Cremonese, grazie a due reti segnate nel primo tempo. Ad aprire le marcature è stato Di Carmine che ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un fallo di Goldaniga ai danni di Gaetano.

Lo stesso Gaetano, al 34’, ha poi siglato il goal del raddoppio con una bella conclusione dal limite dell’area di rigore.

Una vittoria meritata, per quanto visto in campo, dagli uomini di Fabio Pecchia, che nella ripresa sono riusciti a difendere il vantaggio nonostante l’ovvia girandola delle sostituzioni.

Sassuolo da rivedere, ma chiaramente decimato dalle tanti assenze dovute agli impegni delle Nazionali. Dionisi ha schierato la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale inizialmente Defrel ha agito da punta centrale, supportato da Karamoko, Lopez e Rogerio.

